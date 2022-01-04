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Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Çok sayıda il için gün verildi! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Çok sayıda il için gün verildi! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda önümüzdeki günlerde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli yağışın etkili olacağı vurgulandı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde de kar yağışı beklentisinin olduğuna raporda yer verilirken, illere göre haftalık hava durumu paylaşıldı. Peki sağanak yağış ne zaman yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne yönelik hava durumuna ilişkin tahminleri harita üzerinden duyurdu. Yayınlanan rapora göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

Yayınlanan 5 günlük hava durumuna göre İstanbul'un ve çok sayıda ilin cuma günü sağanak yağışı teslim olacağı belirtildi.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN YAYINLADIĞI UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada havaların ısınmaya başladığı bölgelerde kar erimesi ve çığ riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada "2022'nin ilk günlerinde yurdumuzu etkileyen yağışlı ve soğuk havanın, Batı Karadeniz'in kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bırakarak yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir." denildi.

DOĞU KARADENİZ'DE YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DOĞU ANADOLU'DA DA KAR BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölge genelinde, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar, gece ile sabah saatlerinde ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

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