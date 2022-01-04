Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Çok sayıda il için gün verildi! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda önümüzdeki günlerde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli yağışın etkili olacağı vurgulandı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde de kar yağışı beklentisinin olduğuna raporda yer verilirken, illere göre haftalık hava durumu paylaşıldı. Peki sağanak yağış ne zaman yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne yönelik hava durumuna ilişkin tahminleri harita üzerinden duyurdu. Yayınlanan rapora göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
Yayınlanan 5 günlük hava durumuna göre İstanbul'un ve çok sayıda ilin cuma günü sağanak yağışı teslim olacağı belirtildi.
İŞTE METEOROLOJİ'NİN YAYINLADIĞI UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada havaların ısınmaya başladığı bölgelerde kar erimesi ve çığ riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Açıklamada "2022'nin ilk günlerinde yurdumuzu etkileyen yağışlı ve soğuk havanın, Batı Karadeniz'in kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bırakarak yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir." denildi.
DOĞU KARADENİZ'DE YOĞUN KAR BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DOĞU ANADOLU'DA DA KAR BEKLENİYOR
Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölge genelinde, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar, gece ile sabah saatlerinde ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ÇARŞAMBA
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pandemi 4. faz ödemeleri var mı, ne zaman? 1100 TL yardım ödemesi devam ediyor mu? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...
- BİLSEM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? 1,2,3,4. sınıf BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM takvimi...
- ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
- Gözler MSB'de! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli sınıflandırma sonucu açıklandı mı?
- ÖSYM son durum: KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS yerleştirmeleri ne zaman?
- Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?
- AÖL 2. dönem sınavları online mı yapılacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi
- Okullar kapanacak mı? 2022 yüz yüze eğitim iptal mi oldu? MEB'den son dakika uzaktan eğitim açıklaması
- BAT sigara zammı geldi mi? 4 Ocak Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?
- 4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Yeni sigara zamları açıklandı mı? 2022'de sigaraya kaç TL zam gelecek? Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar?
- e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?