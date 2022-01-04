04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bilecik'te freni boşalan TIR panik yarattı! 3 araca ve apartman duvarına çarptı

Bilecik'te freni boşalan TIR panik yarattı! 3 araca ve apartman duvarına çarptı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 04.01.2022
ABONE OL
Bilecik’te freni boşalan TIR panik yarattı! 3 araca ve apartman duvarına çarptı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeyken el freninin boşaldığı belirtilen mermer yüklü tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı.

Haceloğlu Mahallesi Seyit Ali Çağlayan Caddesi'nde park halindeki 34 CVJ 958 plakalı tır, geriye doğru hareket ederek park halindeki ticari taksi, otomobil ve kamyonete, ardından apartman duvarına çarparak durdu.

Gürültüyle panik yaşayan bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

El freninin boşalması sonucu hareket ettiği belirtilen tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken tır ile diğer 2 araç ve binada hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA