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Son dakika: Trabzon'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar varı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Trabzon’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar varı

Son dakika haberi: Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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