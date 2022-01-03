Uşak'ta bir apartmanda yangın: 8 kişi etkilendi
Son dakika haberleri... Uşak'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi. Kısa sürede dumanın binaya yayılması üzerine apartman sakinleri balkonlara çıktı.
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede dumanın binaya yayılması üzerine apartman sakinleri balkonlara çıktı.
İtfaiye ekipleri, balkon ve pencerelerden mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.
Ekiplerce söndürülen yangında dumandan etkilenen 7 kişi ambulanslarda tedavi edilirken, 1 kişi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıktığı dairede hasar oluştu.
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