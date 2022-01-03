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Adana'da kadınların kavgası kanlı bitti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Adana’da kadınların kavgası kanlı bitti!

Son dakika haberine göre: Adana'da Ayşe A. (19), kavga ettiği arkadaşının kız kardeşi Hatice A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

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