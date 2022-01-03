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Son dakika: Adana'da uyuşturucu operasyonu: İki kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Adana’da uyuşturucu operasyonu: İki kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

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