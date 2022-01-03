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Son dakika: Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı

Son dakika haberine göre Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 04.15'te çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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