7 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay! Hız kadranı 170’te takıldı

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Almanya'da yaşayan Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün ve eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19) Ergün, Ceyda Uğurlu (22) ile torunu Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtakilerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.