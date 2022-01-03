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7 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay! Hız kadranı 170'te takıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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7 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay! Hız kadranı 170’te takıldı

Aksaray’da, meydana gelen feci kazada altısı aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybetti. Kazanın akabinde 2,43 promil alkollü olduğu tespit edilen şoför Nuri Bal'ın (60) aracının hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı tespit edildi.

Kaza, 2022'nin ilk dakikalarında, Yeşilova beldesi yolunun 15'inci kilometresinde yaşandı. Nuri Bal hakimiyetindeki Almanya plakalı araç, karşı yönden gelen İbrahim Ergün'ün (47) hakimiyetindeki 68 DP 674 plakalı araçla çarpıştı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Almanya'da yaşayan Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün ve eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19) Ergün, Ceyda Uğurlu (22) ile torunu Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtakilerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

HIZ KADRANI 170'TE TAKILI KALMIŞ

Kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri, incelendi. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal'ın 2,43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bal'ın kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği belirlendi. Bal'ın kullandığı aracın hız kadranının da 170 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.

BAHÇEYİ SÜSLEMEK İÇİN ALDI, MEZARLARINDA KULLANILDI

Öte yandan eşi Semiha ile birlikte pazarcılık yapan İbrahim Ergün'ün, kazanın meydana geldiği gece kent merkezindeki kızları Cennet'e gitmek için yola çıktıları belirtildi. Aileden geri 1 ay önce kızları Rumeysa'nın doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı.

İbrahim Ergün'ün ayrıca bahçe düzenlemesi için kısa süre önce aldığı briketlerin yakınları tarafından aile üyelerinin mezarlarında kullanıldığı öğrenildi.

Nuri Bal'ın cenazesi, bugün Yeşilova beldesinde toprağa verilecek.

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