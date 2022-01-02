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Son dakika: Samsun’da minibüs takla attı: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Son dakika: Samsun’da minibüs takla attı: 3 yaralı

Son dakika haberine göre Samsun’da minibüsün takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Ters dönmüş araçta bulunan sürücü D.P., Y.Y. ve H.Z. ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkartıldı.

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