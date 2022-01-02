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Camdan fırlayarak hayatını kaybetti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Camdan fırlayarak hayatını kaybetti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı, camdan yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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