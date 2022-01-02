Son dakika: Adıyaman’da feci kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Y.A. idaresindeki 80 AS 813 plakalı Hyundai marka otomobil ile yine aynı istikamete gitmekte olan A.Y. idaresindeki 02 AAL 746 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında çarpıştı.