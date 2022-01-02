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Son dakika: Adıyaman'da feci kaza: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Son dakika: Adıyaman’da feci kaza: 3 yaralı

Son dakika haberleri... Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Y.A. idaresindeki 80 AS 813 plakalı Hyundai marka otomobil ile yine aynı istikamete gitmekte olan A.Y. idaresindeki 02 AAL 746 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan Güler Y., Emine Y. ve Fatma A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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