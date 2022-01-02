2022 İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücreti kaç lira? İstanbul’da AKBİL fiyatları ne kadar oldu?
2022 İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücreti kaç lira oldu? İstanbul’da ulaşım ne kadar? İstanbul genelinde toplu taşıma kullanan vatandaşlar ücretlerin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2022 otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zamların ardından ulaşım ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki; İstanbul'da AKBİL fiyatları ne kadar? İşte; 2022 İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücreti…
İstanbul'da ulaşım ne kadar? 2022 İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücreti kaç lira? İstanbul'da yaşayan vatandaşların son zamanlarda merak ettiği konulardan birisi ulaşım ücretleri oldu. İstanbulKart kullanan vatandaşlar, kullandığı toplu taşımalarda ne kadar alacağını merak ediyor. Peki; İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücreti kaç lira?
İSTANBUL'DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY ÜCRETLERİ!
Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.
Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.
Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.
Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.
Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.
Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.
MARMARAY ÜCRETİ KAÇ LİRA?
Marmaray'a gelen zam sonrası duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti.
Değişime göre yeni yılda ücret tarifesi şöyle olacak:
1 -7 istasyon arası: 4,03 TL
8-14 istasyon arası: 5, 18 TL
15-21 İstasyon arası: 5,98 TL
22-28 İstasyon arası: 6,90 TL
29-35 İstasyon arası: 8,05 TL
36-43 istasyon arası: 8,91 TL
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- 2022 İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücreti kaç lira? İstanbul’da AKBİL fiyatları ne kadar oldu?
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