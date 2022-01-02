2022 İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücreti kaç lira? İstanbul’da AKBİL fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul'da ulaşım ne kadar? 2022 İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücreti kaç lira? İstanbul'da yaşayan vatandaşların son zamanlarda merak ettiği konulardan birisi ulaşım ücretleri oldu. İstanbulKart kullanan vatandaşlar, kullandığı toplu taşımalarda ne kadar alacağını merak ediyor. Peki; İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücreti kaç lira?