Avcılar'da doktora yumrukla saldıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Avcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’ne koronavirüs aşısı için gelen yaşlı karı kocaya sıra beklemelerini söyleyen doktora yumruk atarak saldıran şüpheli tutuklandı. Olay günü gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Avcılar'da aşı olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde görevli doktora saldırarak yaralayan ve savcılığın talimatı ile ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
BİR ANDA DOKTORA SALDIRDI
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Mehmet Saib E., kayın validesi ve kayın babası ile gelerek koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi. Öğle paydosunda olduklarını söyleyen Dr. Velit Çelebi, 25 dakika sonra başlayacak mesaiyi beklemesi gerektiğini ve saat 13.00'te BioNTech için 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını bildirdi. Aldığı bu yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi'ye tekme ve yumruklarla saldırdı.
GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI
Aile sağlık merkezinde bulunanlar araya girip doktoru saldırganın elinden kurtardı. Doktorun şikayeti üzerine Mehmet Saib E. gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Mehmet Saib E., savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek 6 günlük darp raporu alan Dr. Çelebi şikayetçi olduğunu bildirdi.
TUTUKLANDI
Aile Hekimi Velit Çelebi'yi başından yaralayan şüpheli hakkında, bugün saat 14.00 sıralarında Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 14.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Saib E., "Görevli Memura Mukavemet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme saat 21.00 sıralarında Mehmet Saib E.'nin tutuklanmasına karar verdi.
BAKAN FAHRETTİN KOCA: SALDIRGANI KINIYORUZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Zamlı maaşlar bu ay verilecek mi?
- Memur ve emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı için geri sayım başladı
- KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli yerleştirme sonuçları son durum nedir?
- Kardeşlerim bugün var mı, neden yok? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Resmi açıklama!
- Taksimetre açılış ücreti ne kadar? 2022 İstanbul taksi zammı ile fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu?
- 15 karne tatili ne zaman? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?
- Ve açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sevk tarihleri ve sınıflandırma sonuçları son durum
- Milli Piyango 2022 teselli ikramiyesi 120.000 TL kazanan numaralar listesi! Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar...
- Milli Piyango hızlı bilet sorgulama: MPİ 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları kazanan numaralar tam listesi
- 1 Ocak marketler kaça kadar açık? Cumartesi günü A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nasıl olacak?