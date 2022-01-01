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Avcılar'da doktora yumrukla saldıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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Avcılar’da doktora yumrukla saldıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Avcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’ne koronavirüs aşısı için gelen yaşlı karı kocaya sıra beklemelerini söyleyen doktora yumruk atarak saldıran şüpheli tutuklandı. Olay günü gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avcılar'da aşı olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde görevli doktora saldırarak yaralayan ve savcılığın talimatı ile ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

BİR ANDA DOKTORA SALDIRDI

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Mehmet Saib E., kayın validesi ve kayın babası ile gelerek koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi. Öğle paydosunda olduklarını söyleyen Dr. Velit Çelebi, 25 dakika sonra başlayacak mesaiyi beklemesi gerektiğini ve saat 13.00'te BioNTech için 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını bildirdi. Aldığı bu yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi'ye tekme ve yumruklarla saldırdı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Aile sağlık merkezinde bulunanlar araya girip doktoru saldırganın elinden kurtardı. Doktorun şikayeti üzerine Mehmet Saib E. gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Mehmet Saib E., savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek 6 günlük darp raporu alan Dr. Çelebi şikayetçi olduğunu bildirdi.

TUTUKLANDI

Aile Hekimi Velit Çelebi'yi başından yaralayan şüpheli hakkında, bugün saat 14.00 sıralarında Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 14.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Saib E., "Görevli Memura Mukavemet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme saat 21.00 sıralarında Mehmet Saib E.'nin tutuklanmasına karar verdi.

BAKAN FAHRETTİN KOCA: SALDIRGANI KINIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur." ifadelerini kullandı.

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