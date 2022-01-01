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Yeni yılı denize girerek kutladılar: Müzik eşliğinde dans ettiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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Yeni yılı denize girerek kutladılar: Müzik eşliğinde dans ettiler

Antalya'da bir grup vatandaş Konyaltı Plajı'na giderek yeni yıla "merhaba" dedi. Kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, müzik eşliğinde yeni yılı kutladı. Grup üyesi Mehmet Doğan, 22 yıldır denize girdiklerini ve sağlıklı yaşadıklarını ifade etti.

Antalya'da bir grup vatandaş yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi. Konyaaltı Plajı'nda toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, ateş yakarak müzik eşliğinde eğlendi.

Gruptakiler daha sonra 2021'in son dakikasında 10'dan geriye sayarak denize girdi. Mehmet Doğan, grup olarak 22 yıldır denize girdiklerini ve sağlıklı yaşadıklarını ifade ederek, herkese tavsiye ettiklerini söyledi.

YARIN SAKLIKENT'E GİDİP KARDAN ADAM YAPACAĞIM

Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu ve üşümediklerini kaydeden Doğan, "Yeni yılı denizde karşılamak bambaşka. Antalya'yı temsil ediyoruz artık bu şekilde her yıl." dedi.

Su Yalın ise Antalya'da yılbaşı gecesi ilk kez denize girdiğini belirterek, "Yarın da Saklıkent'te kardan adam yapmaya gideceğim. Su çok güzel ve sıcaktı. Denizden çıkmak istemedim." diye konuştu.

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