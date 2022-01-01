Yeni yılı denize girerek kutladılar: Müzik eşliğinde dans ettiler

YARIN SAKLIKENT'E GİDİP KARDAN ADAM YAPACAĞIM

Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu ve üşümediklerini kaydeden Doğan, "Yeni yılı denizde karşılamak bambaşka. Antalya'yı temsil ediyoruz artık bu şekilde her yıl." dedi.

Su Yalın ise Antalya'da yılbaşı gecesi ilk kez denize girdiğini belirterek, "Yarın da Saklıkent'te kardan adam yapmaya gideceğim. Su çok güzel ve sıcaktı. Denizden çıkmak istemedim." diye konuştu.