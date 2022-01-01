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İstiklal Caddesi'nde kız meselesi yüzünden kavga çıktı! Polis ekipleri müdahale etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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İstiklal Caddesi’nde kız meselesi yüzünden kavga çıktı! Polis ekipleri müdahale etti

İstiklal Caddesi'nde yılbaşı kutlayan gruplar arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Polisin müdahale ettiği kavgada taraflar polisler tarafından ayrılırken tedbir alındı. İşte olay yerinden görüntüler...

İstiklal Caddesi'nde yılbaşı kutlayan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile kavga büyümeden taraflar ayrıldı.

Yılbaşını İstiklal Caddesi'nde kutlayan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga büyümeden kontrol altına alınırken iki grubun yeniden kavga etmemesi için tedbir alındı.

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