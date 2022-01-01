İstiklal Caddesi’nde kız meselesi yüzünden kavga çıktı! Polis ekipleri müdahale etti

Yılbaşını İstiklal Caddesi'nde kutlayan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga büyümeden kontrol altına alınırken iki grubun yeniden kavga etmemesi için tedbir alındı.

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