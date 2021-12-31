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Türkiye 2022'ye ''merhaba'' dedi | Yeni yıldan ilk görüntüler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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Türkiye 2022’ye ’’merhaba’’ dedi | Yeni yıldan ilk görüntüler

Son dakika haberleri... Türkiye, 2022'ye ''merhaba'' dedi. Yeni yıl havai fişek gösterileriyle büyük bir coşkuyla kutlandı. İşte yurttan yeni yıl kutlaması manzaraları...

Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2022'ye girildiği ilk dakikalarda köprüyü kullanan sürücüler havai fişek gösterisi altında ilerledi.

Türkiye 2022’ye ’’merhaba’’ dedi TÜRKİYE 2022'YE ''MERHABA'' DEDİ

Köprünün ışıl ışıl görüntüsünün yanında havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Doyumsuz manzara oluşturan o anlar havadan görüntülendi.

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