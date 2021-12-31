Türkiye 2022'ye ''merhaba'' dedi | Yeni yıldan ilk görüntüler
Son dakika haberleri... Türkiye, 2022'ye ''merhaba'' dedi. Yeni yıl havai fişek gösterileriyle büyük bir coşkuyla kutlandı. İşte yurttan yeni yıl kutlaması manzaraları...
Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2022'ye girildiği ilk dakikalarda köprüyü kullanan sürücüler havai fişek gösterisi altında ilerledi.
Köprünün ışıl ışıl görüntüsünün yanında havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Doyumsuz manzara oluşturan o anlar havadan görüntülendi.
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