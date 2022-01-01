Son dakika: Çorum’da 2 köpek tüfekle vurularak telef edildi

İhbar üerine olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide 3 tane köpeği kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile iletişime geçti. Köpeklerden birisinin öldüğünü tespit eden jandarma ekipleri yaşayan diğer köpekleri belediye görevlilerine teslim etti.