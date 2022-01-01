01 Ocak 2022, Cumartesi
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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi... Hatay’ın Samandağ ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 5 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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