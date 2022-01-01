İstanbul’da ticari taksi fiyatlarında tarife güncelleme işlemlerine yönelik inceleme başlatılıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."

İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLAMASININ DETAYLARI