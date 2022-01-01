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İstanbul'da ticari taksi fiyatlarında tarife güncelleme işlemlerine yönelik inceleme başlatılıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti

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Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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İstanbul’da ticari taksi fiyatlarında tarife güncelleme işlemlerine yönelik inceleme başlatılıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti

İstanbul'da ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerine fahiş fiyat uygulandığı iddiaları sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,inceleme başlatılması için Ticaret Bakanlığına başvurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."

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