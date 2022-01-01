Milli Piyango hızlı bilet sorgulama: MPİ 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları kazanan numaralar tam listesi

Milli Piyango hızlı bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin olduğu yılbaşı özel çekilişinde kazanan numaralar belirlendi. Büyük ikramiye ve diğer ikramiyeleri kazanan numaralar listesini sizler için yazımızda bir araya getirdik. Peki, Milli Piyango hızlı bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte MPİ 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları kazanan numaralar tam listesi...

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı. Milli Piyango'dan alınan verilere göre ikramiye tutarları ve kazanan numaralar listesi şu şekilde: