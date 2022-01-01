01 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: Adana’da polisi bıçaklayan şahıs yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Son dakika: Adana’da polisi bıçaklayan şahıs yakalandı

Son dakika haberi: Adana’da sokak ortasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçaklayan ve olay yerinden kaçan şahıs saklandığı evde yakalandı. Olay, saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi.

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