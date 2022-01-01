01 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan şehit bekçi Abdulrezzak Kanat’ın ailesine başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip ederken şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA