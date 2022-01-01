1 Ocak marketler kaça kadar açık? Kovid-19 salgınıyla mücadele içerisinde geçirilen bir yılı geride bıraktık. 2022 yılının ilk gününde en çok aranılan konular arasında marketlerin çalışma saatleri yer alıyor. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, 1 Ocak'ta marketlerin kaçta kapanacağını araştırmaya başladı. Peki, 1 Ocak marketler kaça kadar açık? Cumartesi günü A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Hemen şunu belirtelim ki, marketlerin çalışma saatleri bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Saat 09.00'da açılan marketler, akşam 21.00'a kadar açık olacak. Bazı marketler ise 22.00'da kapanmaktadır.