1 Ocak marketler kaça kadar açık? Cumartesi günü A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nasıl olacak?
Bugün marketler kaçta kapanacak? Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta marketlerin kaça kadar açık olduğunu merak eden vatandaşlar konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle marketlerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 1 Ocak marketler kaça kadar açık? Cumartesi günü A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
1 Ocak marketler kaça kadar açık? Kovid-19 salgınıyla mücadele içerisinde geçirilen bir yılı geride bıraktık. 2022 yılının ilk gününde en çok aranılan konular arasında marketlerin çalışma saatleri yer alıyor. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, 1 Ocak'ta marketlerin kaçta kapanacağını araştırmaya başladı. Peki, 1 Ocak marketler kaça kadar açık? Cumartesi günü A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...
BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Hemen şunu belirtelim ki, marketlerin çalışma saatleri bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Saat 09.00'da açılan marketler, akşam 21.00'a kadar açık olacak. Bazı marketler ise 22.00'da kapanmaktadır.
TÜRKİYE GENELİNDEKİ YILBAŞI DENETİMLERİ KARADAN, HAVADAN VE DENİZDEN YAPILDI
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, GAMER'de ülke genelinde yapılan denetimleri izledi.
Görev başındaki vali, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle kurulan canlı bağlantıda illerde ve bölgelerdeki tedbirlere ilişkin bilgi alan Çataklı, karadan, havadan ve denizden yapılan kontrolleri takip etti.
Çataklı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve bakan yardımcılarının da görev başında olduğunu ifade etti.
Ülke genelinde valilerin, kaymakamların, emniyet müdürlerinin, jandarma ve sahil güvenlik komutanlarının görevde olduğunu bildiren Çataklı, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirebilmesi için bütün önleyici tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.
Yılbaşı tedbirlerine ilişkin genelge yayımladıklarını hatırlatan Çataklı, tüm illerde olduğu gibi Ankara'da da sabahın ilk saatlerine kadar GAMER'den gelişmeleri takip edeceklerini anlattı.
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 340 bin 351 personelin yer aldığı 55 bin 466 ekibin, 769 hava, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpekle denetim yapılacağını anlatan Çataklı şunları kaydetti:
"Terör örgütü mensuplarının sınırlarımızdan illegal geçiş yapma arayışında olabilecekleri, sınır hatlarına el yapımı patlayıcı ve benzeri yöntemlerle eylemler yapabilecekleri ihtimallerini de dikkate alacağız. Başta büyükşehirlerimiz olmak üzere araç gereç ve dedektör köpekler de kullanarak bütün unsurlarımızı emniyet ve asayiş için seferber edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Piyango 2022 teselli ikramiyesi 120.000 TL kazanan numaralar listesi! Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar...
- Milli Piyango hızlı bilet sorgulama: MPİ 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları kazanan numaralar tam listesi
- 1 Ocak marketler kaça kadar açık? Cumartesi günü A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nasıl olacak?
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2021? TUİK TEFE-TÜFE aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? Kira artış oranı...
- Tarih belli oldu! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Şubat celp tarihi açıklandı mı? İşte açıklama...
- Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...
- 1975'te tek başına yazdığı makalede sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?
- Hangi miladi tarih, Türkiye'de Ramazan Ayı'nın ilk gününe denk gelmiştir?
- 2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşı arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir?
- Türkçe'de hangi adda bir noktalama işareti vardır?
- ABD'li Don Karkos. 2. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür?
- 2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır?