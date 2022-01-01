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Yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti

Son dakika haberine göre: Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti. Yılbaşı eğlencesi için Taksim'e gelen iki vatandaş aralarındaki sürtüşme sonrası kavga etti.

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