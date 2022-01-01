Alarm verildi! Edirne’de taşkın uyarısı

ALARM VERİLDİ!

Bulgaristan'da da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Meriç Nehri'nin su seviyesinde de artış yaşanıyor. Ergene Nehri ile Meriç Nehri'nin birleştiği İpsala ilçesinde DSİ. 11. Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu alarm verildi.