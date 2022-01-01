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Son dakika: Rize’de tur minibüsü devrildi! Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Son dakika: Rize’de tur minibüsü devrildi! Yaralılar var

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yapan tur minibüsü dereye yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Kaza, ilçeye bağlı Çinçiva olarak bilinen Şenyuva köyünde meydana geldi.

YOLDAN ÇIKIP DEREYE YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre, Recep Y. kontrolündeki 53 AAZ 629 plakalı minibüs, karşı yönden kontrolsüz olarak gelen otomobile çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıktı. Yoldan çıkan minibüs Çamlıhemşin Deresi'ne yuvarlandı.

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5'i ayakta tedavi edilirken 2'si ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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