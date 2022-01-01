Son dakika: Rize’de tur minibüsü devrildi! Yaralılar var

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5'i ayakta tedavi edilirken 2'si ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.