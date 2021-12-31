Zeytinburnu’nda ‘pes’ dedirten olay! Unutulan cüzdanı içini boşaltıp geri verdi
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki zincir markette bir müşteri kasada cüzdanını unuttu. Başka bir müşteri unutulan cüzdanı alışveriş poşetine koyarak marketten çıktı. İçindeki parayı aldıktan sonra ise cüzdanı geri götürdü. O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre olay, 20 Aralık günü Telsiz Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette yaşandı.
ALDIĞI ÜRÜNLERLE CÜZDANI POŞETE ATTI
İddialara göre, alışverişini tamamlayan Hakim Özün isimli müşteri, içerisinde ev kirası parasının bulunduğu cüzdanını kasada unutarak marketten ayrıldı. Daha sonra aldığı ürünlerle kasaya gelen şüpheli müşteri, kasanın üzerinde unutulan cüzdanı fark etti. Şüpheli, aldığı ürünlerle birlikte unutulan cüzdanı da poşetine koydu.
"BİRİ CÜZDANINI DÜŞÜRMÜŞ"
Marketten çıktıktan sonra cüzdanın içinde bulunan bin 450 TL paranın bin 55 TL'sini alan şüpheli tekrar içeri girdi. Şüpheli, market çalışanlarına "Biri cüzdanını düşürmüş" diyerek cüzdanı teslim etti.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Evine dönünce cüzdanını kasada unuttuğunu fark eden Hakim Özün, zincir markete geri döndü. Cüzdanını teslim aldığında içinde bulunan paranın eksik olduğunu gören Özün, güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. Güvenlik kameralarında bir başka müşteri tarafından cüzdanın alındığını ve bir süre sonra geri getirildiğini gördü. Yaşanan olay üzerine Özün, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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