Zeytinburnu’nda ‘pes’ dedirten olay! Unutulan cüzdanı içini boşaltıp geri verdi

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Evine dönünce cüzdanını kasada unuttuğunu fark eden Hakim Özün, zincir markete geri döndü. Cüzdanını teslim aldığında içinde bulunan paranın eksik olduğunu gören Özün, güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. Güvenlik kameralarında bir başka müşteri tarafından cüzdanın alındığını ve bir süre sonra geri getirildiğini gördü. Yaşanan olay üzerine Özün, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.