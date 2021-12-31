Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2 arkadaş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Zor olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Hasan Nacar ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafriyat kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Kaza, Onikişubat İlçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. U.Y. idaresindeki 46 DM 094 plakalı hafriyat kamyonu, çevre yolundan üniversite istikametine seyir halindeyken ışıklı kavşakta 'U' dönüşü yaparak şehir merkezi istikametine dönmüş, o sırada üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Mehmet Zor (28), idaresindeki 06 BTZ 637 plakalı otomobil hafriyat kamyonuna çarparak kaza meydana gelmişti.
Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Zor, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu konumda bulunan ve sürücüsünün arkadaşı Hasan Nacar'ı (32) da sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırmıştı.
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