Kahramanmaraş’ta feci kaza: 2 arkadaş hayatını kaybetti

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Zor, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu konumda bulunan ve sürücüsünün arkadaşı Hasan Nacar'ı (32) da sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırmıştı.