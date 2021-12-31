Mekke’nin Fethi mesajları sözleri! Dualı Mekke’nin Fethi mesajları! Mekke’nin Fethi ne zaman kutlanacak?
Mekke’nin Fethi mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. Dualı Mekke’nin Fethi mesajları yoğun şekilde araştırılıyor. Mekke’nin Fethi ne zaman kutlanacak? Her yıl anlam ve önemine uygun bir şekilde kutlanan Mekke’nin Fethinde müminler sevdiklerine mesajlar gönderiyor ve bu anlamlı günü hatırlatmak istiyor. Üzerinden 1392 gün geçen Mekke’nin Fethi 11 Ocak 630 tarihinde gerçekleşmişti.
Mekke'nin Fethi mesajları sözleri! Dualı Mekke'nin Fethi mesajları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Mekke'nin Fethi ne zaman kutlanacak? Üzerinden 1392 yıl geçen Mekke'nin Fethi bu yıl da dualarla ve güzel dileklerle idrak edilecek. Her sene 31 Aralık itibari ile fetih kutlamaları başlıyor. Hazreti Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıkmıştı. İşte; Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri!
MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI SÖZLERİ!
-Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayirlara vesile olmasi dileği ile..
-Bugün mekkenin fetih yıldönümü.tüm islam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını ,daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını rabbım'dan niyaz ederim.
-Bugün Mekkenin fetih yıldönümü hayırlı olsun hepimize...
-31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.
-Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke'nin Fethi'nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle.
-İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.
Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs'te de, Diyarbakır'da da, İstanbul'da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.
Mekke'nin fethi kalbin yuvaya dönüşüdür Al-i İmran 96 Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir.
Mekke'nin Fethi: İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için verilen mücadelenin adıdır.
Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!
Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!
Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!
Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!
MEKKE'NİN FETHİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Eğer o Peygamber'e yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allah ona vaktiyle yardım ettiği gibi yine edecektir: Hani kâfirler onu Mekke'den çıkardıklarında, ikinin ikincisi olarak mağarada iken arkadaşına: "Üzülme, Allah bizimle beraberdir!" diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti, üzerine huzur veren emniyet ve rahmetini indirdi, onu göremediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin bâtıl inanç ve dâvalarını alçalttı. Allah'ın dâvası ise zâten her zaman yücedir. Çünkü Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. - Tevbe / 40. Ayet
Çevrelerindeki insanlar yakalanıp götürülürken ve malları yağma edilirken, yaşadıkları Mekke'yi can ve mal emniyeti bakımından güvenilir ve mukaddes bir Harem bölgesi kıldığımızı görmezler mi? Buna rağmen onlar hâlâ saçma ve asılsız inançlar peşinde koşarak, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlüğe devam mı edecekler? - Ankebût / 67. Ayet
O Allah ki, Mekke'nin göbeğinde size o kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekti. Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. - Fetih / 24. Ayet
O Allah ki, Mekke'nin göbeğinde size o kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekti. Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. - Fetih / 24. Ayet
İşte bu Kur'an, kendinden önceki kitapları doğrulayan, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve çevresinde bulunan herkesi uyarman için indirdiğimiz feyiz ve bereket kaynağı bir kitaptır. Âhirete inananlar ona da inanır ve namazlarını vaktinde dosdoğru kılmaya devam ederler. - En'âm / 92. Ayet
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- Mekke’nin Fethi mesajları sözleri! Dualı Mekke’nin Fethi mesajları! Mekke’nin Fethi ne zaman kutlanacak?
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