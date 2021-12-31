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Öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevinden alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevinden alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaramazlık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini cetvelle döven öğretmen Tuba T. görevinden alındı. Olayın görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılmasının ardından Tuba T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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