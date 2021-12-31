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İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap bina alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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İstanbul Beyoğlu’nda 3 katlı ahşap bina alev alev yandı

İstanbul BeyoğluGümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan bina itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Binanın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

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