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Türk yolculara seyahat yasağı mı getirildi? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yeni açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Türk yolculara seyahat yasağı mı getirildi? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yeni açıklama

Omicron varyantının dünya genelinde yayılmasıyla birlikte 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceğine yönelik açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yeni bir paylaşımda bulundu. Açıklamada Türk yolculara yönelik seyahat yasağının söz konusu olmadığı duyuruldu. İşte detaylar...

Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, daha önce 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönünde açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) akşam saatlerinde yaptığı yeni güncelleme ile yasağın söz konusunu olmadığını paylaştı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEYE GİRİŞ ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) "Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu"nu güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi.

YENİ BİR AÇIKLAMA YAPILDI

Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği tabloda belirtilmişti. SHGM akşam saatlerinde yaptığı yeni bir güncelleme ile belirli ülkelerde Türk yolcularına yönelik seyahat yasağının söz konusu olmadığını paylaştı.

"GİRİŞ YASAĞI GETİRİLMEDİ"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır.

NE OLMUŞTU?

SGHM'ye dayandırılarak yapılan bir haberde, "Yapılan güncelleme kapsamında, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek." denilmişti.

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