Türk yolculara seyahat yasağı mı getirildi? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yeni açıklama

"GİRİŞ YASAĞI GETİRİLMEDİ"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır.