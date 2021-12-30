Bakanlık destek ödemeleri için şartları duyurdu! Arıcılık yapan çiftçiye kovan başına 15 lira destek...

Organik arı ürünleri üreticiliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.