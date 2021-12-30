30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bakanlık destek ödemeleri için şartları duyurdu! Arıcılık yapan çiftçiye kovan başına 15 lira destek...

Bakanlık destek ödemeleri için şartları duyurdu! Arıcılık yapan çiftçiye kovan başına 15 lira destek...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
ABONE OL
Bakanlık destek ödemeleri için şartları duyurdu! Arıcılık yapan çiftçiye kovan başına 15 lira destek...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verileceği ifade edildi.

Organik arı ürünleri üreticiliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

15 LİRA DESTEK SAĞLANACAK

Tebliğle organik arı ürünleri üreticiliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek.

İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler 18 Şubat 2022'ye kadar istenen belgelerle bakanlığın il ve ilçe müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekecek. Organik arıcılık yapan yetiştiriciler en geç 28 Şubat 2022'ye kadar dilekçe verdiği il ve ilçe müdürlüğüne kovan tespitlerini yaptıracaklar.

Bu alanda verilecek destekler için finansman, bütçenin muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA