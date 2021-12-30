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Son dakika: Küfür eden komşusunu bacağından vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika: Küfür eden komşusunu bacağından vurdu

Son dakika haberine göre Adana'da Emrah Altaş (35), apartmanda küfürlü konuştuğu için uyardığı komşusu Mehmet Şirin D. (19) tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

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