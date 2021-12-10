Arkadaşını ‘küfürleşme’ yüzünden öldürdü! Cinayeti sohbet arasında ağzından kaçırdı

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DİĞER ARKADAŞINA SÖYLEDİ

Gelen ihbar üzerine şüpheli İbrahim Yelken isimli şahsı öldürdüğünü bir arkadaşına anlatan Fikret H. gözaltına alındı. İddiaya göre 5 Aralık günü gece saatlerinde İbrahim Yelken'in evine giden Fikret H. bir süre sohbet ettikten sonra aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma küfürlü konuşmaya dönünce Fikret H. arkadaşını bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

"KÜFÜR ETTİ TARTIŞTIK"

Pendik'te bulunan başka bir arkadaşının evine gitti. Alkollü halde sohbet sırasında İbrahim Yelken'i bıçaklayıp öldürdüğünü bıçağı da oralara bir yere attığını anlattı. Gözaltına alınan şüpheli Fikret H'nin ilk ifadesinde "küfür etti tartıştık" dediği öne sürüldü. Polis yaptığı incelemede olayda kullanılan silahı da buldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.