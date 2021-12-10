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Arkadaşını ‘küfürleşme’ yüzünden öldürdü! Cinayeti sohbet arasında ağzından kaçırdı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Arkadaşını ‘küfürleşme’ yüzünden öldürdü! Cinayeti sohbet arasında ağzından kaçırdı

İstanbul Beyoğlu'nda evinde cesedi bulunan 60 yaşındaki İbrahim Yelken’i küfürleşme sebebiyle kavga ettiği iddia edilen arkadaşı Fikret H. (59)’nin öldürdüğü gün yüzüne çıktı. Arkadaşını katlettikten sonra Pendik’te başka bir arkadaşının yanına giden zanlı Fikret H. burada sohbet esnasında cinayeti arkadaşına anlattı. Konuya ilişkin Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan Fikret H. tutuklandı.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde 6 Aralık günü sabah 10:30 sularında yaşanan olay iddialara göre şu şekilde yaşandı. Sabah sularında 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, beraber kaldıkları evde babasının koltuğun üzerinde hareketsiz bir halde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti.

2 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti.

SUÇ ALETİ OLAY YERİNDE YOK

Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir süre gözyaşı döken oğlu Osman Yelken'i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Evden önceki gün saat 20.00 sıralarında işe gitmek çıktığını, çalıştığı gece kulübüne gittiğini ve dün sabah 08.30 sıralarında geldiğini ifade eden Osman Yelken'in 112 Acil Çağrı Merkezini ise saat 10.30 sıralarında aradığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda ise bıçağın olay yerinde olmadığını belirlendi.

CİNAYET BÜRO HAREKETE GEÇTİ

İbrahim Yelken'in cenazesi de olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının detaylı incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bu sırada emniyete yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DİĞER ARKADAŞINA SÖYLEDİ

Gelen ihbar üzerine şüpheli İbrahim Yelken isimli şahsı öldürdüğünü bir arkadaşına anlatan Fikret H. gözaltına alındı. İddiaya göre 5 Aralık günü gece saatlerinde İbrahim Yelken'in evine giden Fikret H. bir süre sohbet ettikten sonra aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma küfürlü konuşmaya dönünce Fikret H. arkadaşını bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

"KÜFÜR ETTİ TARTIŞTIK"

Pendik'te bulunan başka bir arkadaşının evine gitti. Alkollü halde sohbet sırasında İbrahim Yelken'i bıçaklayıp öldürdüğünü bıçağı da oralara bir yere attığını anlattı. Gözaltına alınan şüpheli Fikret H'nin ilk ifadesinde "küfür etti tartıştık" dediği öne sürüldü. Polis yaptığı incelemede olayda kullanılan silahı da buldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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