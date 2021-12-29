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Düzce'de 9 yaşındaki çocuk için seferber oldu! Her yerde aranıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Düzce’de 9 yaşındaki çocuk için seferber oldu! Her yerde aranıyor

Son dakika haberleri... Düzce’nin Yığılca ilçesinde öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki Yusuf Altun için arama çalışması başlatıldı.

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