Pendik’te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Habip Ö. kızını kendisinin öldürmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Kızım, eşimin dostunun gönderdiği 2 şahıs tarafından öldürülmüştür. Bu şahıslar elime maket bıçağı vererek bileklerimi kestirdiler. Boğazımı da bu bıçakla kestiler. Ben eve geldiğimde kızım yerde hareketsiz yatıyordu. Odasına götürdüler. Bana bir not yazdırdılar. Şu an boğazım delindiği için konuşmakta zorlanıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli baba Habip Ö.'nün "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.