Bursa’da kaybolan muhtarın cesedi bulundu
YAŞAM İHA
Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde dün ortadan kaybolan 71 yaşındaki eski muhtarın cesedi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bulundu. Savcılık olaya ilişkin tahkikat başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'ın Osmanlar Mahallesi'nin eski muhtarı 71 yaşındaki Alzheimer hastası Yakup Oruç, geçen gün akşam namazının akabinde ortadan kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMALARINA 100'E YAKIN PERSONEL KATILDI
Ailesi Yakup Oruç'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma, AFAD ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpeği ve dronu ile yürütülen çalışmalara 100'e yakın personel katıldı.
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