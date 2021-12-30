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Bursa’da kaybolan muhtarın cesedi bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Bursa’da kaybolan muhtarın cesedi bulundu

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde dün ortadan kaybolan 71 yaşındaki eski muhtarın cesedi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bulundu. Savcılık olaya ilişkin  tahkikat başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'ın Osmanlar Mahallesi'nin eski muhtarı 71 yaşındaki Alzheimer hastası Yakup Oruç, geçen gün akşam namazının akabinde ortadan kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA 100'E YAKIN PERSONEL KATILDI

Ailesi Yakup Oruç'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, AFAD ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpeği ve dronu ile yürütülen çalışmalara 100'e yakın personel katıldı.

BUGÜN CESEDİ BULUNDU

Çevrede yaşayanların da desteği ile bugün de devam eden çalışmalarda Yakup Oruç'un cansız bedeni Balıkesir Dursunbey İlçesi Emet Çayı'nda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı

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