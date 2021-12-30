Bursa’da kaybolan muhtarın cesedi bulundu

BUGÜN CESEDİ BULUNDU

Çevrede yaşayanların da desteği ile bugün de devam eden çalışmalarda Yakup Oruç'un cansız bedeni Balıkesir Dursunbey İlçesi Emet Çayı'nda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı