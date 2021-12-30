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Ankara'da eşi tarafından bıçaklanan Derya Damla Yurdakul yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Ankara’da eşi tarafından bıçaklanan Derya Damla Yurdakul yaşam savaşını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eşi Süleyman Yurdakul tarafından bıçaklanan Derya Damla Yurdakul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Süleyman Yurdakul polisin tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Korkunç olay sabaha karşı Ankara'nın Çubuk bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Eşiyle ayrı yaşayan ve uzaklaştırma kararı bulunan Süleyman Yurdakul, barışma bahanesiyle evine gittiği Derya Damla Yurdakul ile tartışmaya başladı.

Süleyman Yurdakul, Derya Damla Yurdakul'u göğsünden bıçaklayarak evden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yurdakul, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yurdakul'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Süleyman Yurdakul ise polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Çubuk'taki bir okulda hizmetli olarak görev yapan ve yüzde 50 engeli olan Derya Damla Yurdakul'un 3 yıldır Süleyman Yurdakul ile evli olduğu, olay sırasında 2 yaşındaki çocuklarının da evde olduğu öğrenildi.


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