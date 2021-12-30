Ankara’da eşi tarafından bıçaklanan Derya Damla Yurdakul yaşam savaşını kaybetti

Yurdakul'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Süleyman Yurdakul ise polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Çubuk'taki bir okulda hizmetli olarak görev yapan ve yüzde 50 engeli olan Derya Damla Yurdakul'un 3 yıldır Süleyman Yurdakul ile evli olduğu, olay sırasında 2 yaşındaki çocuklarının da evde olduğu öğrenildi.



