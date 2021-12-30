1 Ocak İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 1 Ocak Cumartesi İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi?

1 Ocak'ta İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 1 Ocak Cumartesi İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Yılbaşının ertesi günü yani 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatilde otobüs, metro, metrobüs gibi ulaşım araçlarının bedava olup olmadığı da merak ediliyor.