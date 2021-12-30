1 Ocak İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 1 Ocak Cumartesi İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi?
1 Ocak İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 1 Ocak Cumartesi İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi? Yılbaşının ertesi günü 1 Ocak tarihinin resmi tatil olmasından dolayı; otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul’da toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar, 1 Ocak İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs bedava mı sorusuna yanıt arıyor.
1 Ocak'ta İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 1 Ocak Cumartesi İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Yılbaşının ertesi günü yani 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatilde otobüs, metro, metrobüs gibi ulaşım araçlarının bedava olup olmadığı da merak ediliyor.
İSTANBUL'DA OTOBÜS METRO METROBÜS BEDAVA MI?
1 Ocak günü İstanbul'da otobüs, metro ve metrobüs gibi ulaşım araçları ücretsiz olacak.
İstanbul'da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.
Açıklamaya göre ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek.
İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.
EK SEFER DÜZENLENECEK HATLAR
15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi-Kadıköy, E-10 S. Gökçen Havalimanı-Kadıköy, 12A Kadıköy-Üsküdar, 122C Tepeüstü-Mecidiyeköy, 129T Bostancı-Taksim, 121A Beykoz- Mecidiyeköy, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.
24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise tüm İETT seferleri cumartesi sefer planına göre düzenlenecek.
"GECE METROSU" TARİFESİ UYGULANACAK
İstanbul'da raylı sistemler de yılbaşında 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Metro hatlarında "Gece Metrosu" tarifesi uygulanacak. Bu hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz yapılacak.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı ile F1 Taksim-Kabataş Fünikülerinde ise seferler 1 Ocak saat 02.00'ye kadar devam edecek.
Şehir Hatları AŞ ise yılbaşında normal sefer tarifesiyle çalışacak.
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