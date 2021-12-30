Film gibi olay: Niğne Kalesi'ni gezerken definecilerin üzerine düştü!
Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen Rukiye Ulusoy düştü. Ulusoy, düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı. Olay sonrası açıklamalarda bulunan Rukiye Ulusoy, "Gezmeye geldim, bir anda düştüm" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Niğde Kalesi'ni gezen Rukiye Ulusoy adlı kadın bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye Ulusoy'u gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Rukiye Ulusoy'u bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralı kurtarılan Rukiye Ulusoy, ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Olay anında orada bulunan bir görgü tanığı; yaralı olarak kurtarılan Rukiye Ulusoy'un ekiplere, düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.
Ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hastanede tedavisi devam eden Ulusoy, yaşadığı ilginç olayı anlatarak, "Yürüyordum önümden iki tane kadın geçti.
Bir anda düştüm ama nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Niğdeliyiz ama İstanbul'da yaşıyorum. Kaleye gezmeye gitmiştik" dedi.
Rukiye Ulusoy'un Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.
Öte yandan bir görgü tanığı ekiplere yaptığı açıklamasında, Rukiye Ulusoy'un düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlkokul, ortaokul, lise okullar kapatılacak mı? MEB son dakika 2022’de yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
- Yılbaşında metro, metrobüs, otobüs kaça kadar açık? İstanbul’da yılbaşında 24 saat ulaşım var mı?
- Dolar neden yükseliyor? 1 dolar kaç TL oldu? 30 Aralık Dolar kuru canlı takip ekranı!
- Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklaması!
- Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…
- 2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...
- Emeklilere promosyon ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte kadro...
- Bu hafta sonu sınav var mı? AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavı online mı?
- KYK 3 aylık toplu ödeme yattı mı? Ekim-Kasım- Aralık KYK toplu ödeme ne zaman yatar?
- 31 Aralık Cuma tatil mi? 31 Aralık Cuma Bankalar, okullar, PTT, noter açık mı? Yılbaşı resmi tatil mi?
- Göksel Kaya kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Atatürk’e benzeyen adam Göksel Kaya eşi kimdir?