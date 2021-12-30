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Film gibi olay: Niğne Kalesi'ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Film gibi olay: Niğne Kalesi’ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen Rukiye Ulusoy düştü. Ulusoy, düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı. Olay sonrası açıklamalarda bulunan Rukiye Ulusoy, "Gezmeye geldim, bir anda düştüm" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Kalesi'ni gezen Rukiye Ulusoy adlı kadın bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye Ulusoy'u gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Film gibi olay: Niğne Kalesi’ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Rukiye Ulusoy'u bulunduğu yerden çıkardı.

Film gibi olay: Niğne Kalesi’ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

Yaralı kurtarılan Rukiye Ulusoy, ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Film gibi olay: Niğne Kalesi’ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

Olay anında orada bulunan bir görgü tanığı; yaralı olarak kurtarılan Rukiye Ulusoy'un ekiplere, düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.

Film gibi olay: Niğne Kalesi’ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

Ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Film gibi olay: Niğne Kalesi’ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi.

Film gibi olay: Niğne Kalesi’ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Film gibi olay: Niğne Kalesi’ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

Hastanede tedavisi devam eden Ulusoy, yaşadığı ilginç olayı anlatarak, "Yürüyordum önümden iki tane kadın geçti.

Film gibi olay: Niğne Kalesi’ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

Bir anda düştüm ama nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Niğdeliyiz ama İstanbul'da yaşıyorum. Kaleye gezmeye gitmiştik" dedi.

Film gibi olay: Niğne Kalesi’ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

Rukiye Ulusoy'un Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Film gibi olay: Niğne Kalesi’ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

Öte yandan bir görgü tanığı ekiplere yaptığı açıklamasında, Rukiye Ulusoy'un düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.

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