İstanbul’daki Pakistanlı cinayetinde şok detaylar! O görüşmeden sonra cesedi yok ettiler

Sabah'ın haberine göre iddianamede, olay günü Pakistanlı grubun birlikte yemek yediği sırada Sulman Ali ile sanıklar arasında tartışma çıktığı, çıkan kavgada Ali'nin bıçaklandığı kaydediliyor. Tanıkların, sanıklardan çekindikleri için bir süre olaya müdahale etmeyip, ihbarda bulunmadıkları, Sulman Ali yaralıyken sanıkların Pakistanlı bir doktorla görüntülü konuştukları aktarılıyor. Sanıkların ve cesedi battaniyeye sarılı halde Edirne Uzunköprü'ye gittikleri ve Kiremitçisalih köyü yakınlarında boş bir araziye bıraktıkları anlatıldı.

İddianamede, tutuklu sanıklar Syed Muhammad İmran Bukhari, Zahir Shad ve İftkhar Ahmad'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsinin isteniyor. Tutuksuz sanıklar Cuma Özbey ve Sezer Balıkçı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.