Türk bilim insanlarının tarihi buluşu dünya basınında!

İskelet, tsunaminin sebep olduğu çöküntünün bir metre altında bulundu. Araştırmacılar, genç adamın bir tsunami çukuruna düştüğünü, bu nedenle de kaçarken diğer insanların fark etmeden onu unuttuğu kanısında.

İskelet, su nedenle yaşadığı sürüklenmenin de izlerini taşıyor. Zaten araştırmacılar, iskeletin en hasarlı bölgede bulunduğuna dikkat çekti.