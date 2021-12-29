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Türk bilim insanlarının tarihi buluşu dünya basınında!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Türk bilim insanlarının tarihi buluşu dünya basınında!

Binlerce yıllık geçmişi her karışından tarih fışkıran Türkiye'den ses getiren tarihi buluş. Ankara Üniversitesi'nden bir ekibin yönettiği İzmir kazıları sırasında bulunan genç adam ve köpeğinin iskeleti dünya basınının da dikkatinden kaçmadı. Pek çok yabancı kaynaklı basın sitesi efsanevi Theria yanardağının sebep olduğu tsunami nedeniyle yaşanan olaya dair ilk net bulguların olmasından dolayı bilim dünyasının duyduğu heyecanı dile getirdi.

İzmir bölgesinde çalışma yapan arkeologlar, Çeşme ilçesi yakınlarında Geç Bronz Çağı'ndan kalma iskelet kalıntıları buldu.

3600 yıl öncesine ait kalıntıların bir insan ve köpeğine ait olduğu; ikilinin tsunami nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Tsunamiyi ise 3600 yıl önce bölgede oldukça aktif olan Theria yanardağınının tetiklediği düşünülüyor.

İskelet, tsunaminin sebep olduğu çöküntünün bir metre altında bulundu. Araştırmacılar, genç adamın bir tsunami çukuruna düştüğünü, bu nedenle de kaçarken diğer insanların fark etmeden onu unuttuğu kanısında.

İskelet, su nedenle yaşadığı sürüklenmenin de izlerini taşıyor. Zaten araştırmacılar, iskeletin en hasarlı bölgede bulunduğuna dikkat çekti.

Araştırmayı Ankara Üniversitesi'nden arkeolog Vasıf Şahoğlu ve ekibi yönetiyor. Ekip, tusnaminin sebep olduğu tabakalı bir çökmenin yanı sıra, bir dönem bölgede yaşantının olduğunu göstereden hasarlı duvar kalıntıları da buldu.

Kalıntılarda kalın ve ince olarak gruplandırılabilecek volkanik kül ve kömür ile kemik yığınlarından dolayı zenginleşmiş bir zemin katmanı bulundu. Ekibe göre bu katmanların olması için yanardağ patlamasından önce en az 4 tsunami dalgasının yaşanması gerekli.

Araştırma dünya basınında geniş yer bulurken, hakemli dergi Proceeding of the National Academy of Science'te de yayımlandı.

Daily Mail haberi ana sayfadan vererek, "3600 yıllık Thera volkanının neden olduğu tsunami felaketinde yaşamını yitiren genç adam ve köpeğinin iskeleti Türkiye'de keşfedildi" başlığıyla yayımladı.

National Geographic ise Türkiye'deki bulgunun insanlığın en büyük felaketlerinden birine ışık tuttuğunu söyledi.

Theria yanardağı patlaması, tarihin en büyük doğal felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçiyor. Felakete yakalanan kurbanların kalıntıları ise ilk defa bulunuyor. Çeşme-Bağlararası'nda bulunan tsunami yataklarının varlığı, Thera'nın yükselmesinden önce Kuzey Ege'yi vuran büyük ve yıkıcı dalgaların olduğunun bir kanıtı.

Thera, Girit'te yaşayan Minos uygarlığını yok etti. Girit adasında yaşayan halk M.Ö. 2600 yılında ortaya çıktı ve M.Ö. 12. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. Minosluların şiddetli seven ve savaşçı bir halk olduğuna inanılıyor.

Yunanistan'ın Santorini adasında oldukça ünlü olan Thera yanardağına ait efsanaler, halk tarafından sıklıkla anlatılıyor.

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