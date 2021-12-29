İzmit’te çantada 15 günlük bebek bulundu! Devlet sahip çıktı

DAHA 15 GÜNLÜK…

Bebeğin hastaneye teslim edildikten sonra durumuyla ilgilenen Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Reşat Gürpınar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Gürpınar, "Akşam saatlerinde kolluk kuvvetleri ve 112 sağlık ekipleri tarafından hastanemize getirildi. Nöbetçi hekim ve hemşire arkadaşlarımız bebeği teslim aldılar. Biz de hem bebeği soğuktan korumak hem de şefkatli bakım için ünitemize yatırdık. Ünitemize yattığı andan itibaren hem fizik muayenesinde hem de yaptığımız ilk tetkiklerde herhangi bir patolojik durumla karşılaşmadık. Bebeğimizin genel durumu iyi. Emmesi aktif. Biberonla aktif şekilde beslenebiliyor. Tetkiklerde herhangi bir sorun saptamadık. Şu anda da ilimize bağlı Sosyal Hizmetler Kurumu'na bebeğimizi şefkatli bakım ve büyüme için devredeceğiz. Bebek, ilk tarttığımızda 3210 gram ve göbek bağı düşmüş olan bir bebeğimizdi. Tahmini olarak, 14 - 15 günlük gibi bir yaşı vardır" şeklinde konuştu.