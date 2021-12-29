İzmit’te çantada 15 günlük bebek bulundu! Devlet sahip çıktı
İzmit’te geçen gün akşam sularında çantada biberonuyla ölüme terk edilen bebeğe devlet sahip çıktı. Hastanenin maskotu olan bebeğe 'Öznur Umut' adı verildi. Öznur Umut bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Edinilen bilgilere göre olay, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Topçular sokakta meydana geldi.
Sokakta bir bebeğin ağlama sesi duyan yabancı uyruklu kadın, hemen dışarıya koştu.
Kapının önündeki çantayı gören kadın, yoldan geçen kuryeyi durdurarak yardım istedi.
ÇANTADAN BEBEĞİ ÇIKARDI
Ağlama seslerinin devam etmesi üzerine kurye Bilal Cançeker, çantadan bebeği çıkardı. Mahallelinin verdiği battaniye ile bebeği saran kurye, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeğe şefkat gösterdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine ise kız olduğu öğrenilen bebek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'ne kaldırıldı.
DEVLET KORUMASINA ALINDI
Bebeğin hastanede yapılan bakımının ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan tüm tetkiklerin ardından herhangi bir patolojik durumla karşılaşmadı. Öğle saatlerinde bebek Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından teslim alındı.
DAHA 15 GÜNLÜK…
Bebeğin hastaneye teslim edildikten sonra durumuyla ilgilenen Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Reşat Gürpınar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Gürpınar, "Akşam saatlerinde kolluk kuvvetleri ve 112 sağlık ekipleri tarafından hastanemize getirildi. Nöbetçi hekim ve hemşire arkadaşlarımız bebeği teslim aldılar. Biz de hem bebeği soğuktan korumak hem de şefkatli bakım için ünitemize yatırdık. Ünitemize yattığı andan itibaren hem fizik muayenesinde hem de yaptığımız ilk tetkiklerde herhangi bir patolojik durumla karşılaşmadık. Bebeğimizin genel durumu iyi. Emmesi aktif. Biberonla aktif şekilde beslenebiliyor. Tetkiklerde herhangi bir sorun saptamadık. Şu anda da ilimize bağlı Sosyal Hizmetler Kurumu'na bebeğimizi şefkatli bakım ve büyüme için devredeceğiz. Bebek, ilk tarttığımızda 3210 gram ve göbek bağı düşmüş olan bir bebeğimizdi. Tahmini olarak, 14 - 15 günlük gibi bir yaşı vardır" şeklinde konuştu.
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