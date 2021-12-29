Trakya’daki sele ilişkin AFAD’dan son dakika açıklaması: 52 kişinin kurtarıldığı açıklandı

TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Atatürk Mahallesi'nde mahsur kalan 35 kişi, Küçükdanişment köyünde 6 kişi, Uzunköprü ilçesi merkezde ise 11 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Ömerbey köyünde mahsur kalan 10 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvan iş makineleri ile güvenli bölgelere taşınmıştır. Yürütülen çalışmalara destek olmak üzere 29 Aralık 2021 tarihinde İstanbul ve Bursa AFAD İl Müdürlüklerinden de arama kurtarma personeli (toplam 2 ekip) sevk edilmiştir. Kırklareli'de AFAD eşgüdümünde, sağlık, itfaiye, belediye, jandarma ve emniyet birimleri çalışmalarını sürdürmektedir. Yağışların etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Kırklareli AFAD İl Müdürlüğü eşgüdümünde gerekli tahliye ve temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Yağışlardan etkilenen bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA EVİ SU BASTI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, taşkınların yaşandığı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Osman Bilgin, Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Selin yaşandığı bölgelerde vatandaşlarla da görüşen Çataklı, "Bildiğiniz gibi dün başlayan yağışlar, Kırklareli ilimizin özellikle 4 ilçesinde ve Edirne ilimizin bazı ilçelerinde etkili oldu. Yer yer metrekareye 66 kilogramla 75 kilogram arasında yağış düştü. Ve yağışlar halen belli oranda şiddetini kaybetmekle birlikte devam ediyor. Meteoroloji yarın saat yaklaşık 3'e kadar belli bir yoğunlukta yağışların devam edeceğini rapor ediyor. Bu yağışlar sonrasında özellikle burada Yıldırım Mahallesi Kümeevler bölgesinde derenin taşması sonrasında 52 evin giriş katlarını su basmış durumda ve burada tahliyeler gerçekleştirilmiş vilayetimizin koordinasyonunda. Fiziki hasar bakımından bir binada bir fiziki hasar gözüküyor ama diğer evlerin giriş katlarını su basması nedeniyle de günlük hayatı, yaşamı olumsuz etkilediğini hepimiz çıplak gözle görebiliyoruz. Bunun dışında da gerek karayolları ağında olan bazı noktalarda gerekse köy yollarında, mahalle yollarında da yer yer yağışlardan dolayı kapanmalar olmuş ise de bunlar kısa süreli müdahaleler sonrasında ulaşıma açılmış durumda. Sadece 2 köy yolunda, köyün ana yolunda ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Onların da alternatif yollardan ulaşımı sağlanıyor" diye konuştu.

