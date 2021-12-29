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Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2021

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Akdeniz’de 5,1 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2021

AFAD tarafından yapılan açıklamada Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. Depremin derinliği 91.70 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.

Saat 19.47'de meydana gelen depremin derinliği 91.70 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR

SON DEPREMLER LİSTESİ

İKİ DEPREM DAHA OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de aynı noktada sırasıyla 4.9 ve 5.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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