Bir köpek saldırı haberi de Aksaray'dan geldi! Altı yaşındaki Fevvaz'ı başından ve karnından ısırdı
Aksaray'da çocuğa saldıran köpek, 6 yaşındaki Fevvaz'ı başından ve karnında ısırdı. Yaşanan olay sonrası küçük çocuk sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
Aksaray''da Suriye uyruklu Neof İdris (26), köpeğini beslediği sırada yanlarına gelen başka bir köpek, yeğeni Fevvaz El İdris'e (6) saldırılıp, başından ve karnından ısırdı. Dayısının müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtarılan küçük Fevvaz hastaneye kaldırıldı.
KÜÇÜK ÇOCUĞU BAŞI VE KARNINDAN ISIRDI
Olay, saat 16.30 sıralarında Somuncu Baba Mahallesinde meydana geldi. Neof İdris, yeğeni Fevvaz El İdris ile müstakil evlerinin önünde beslediği köpeğine yiyecek verdi. Bu sırada yanlarına gelen başka bir köpek minik Fevvaz'a saldırıp, başı ve karnından ısırdı. Neof İdris, müdahale ettiği köpeği bölgeden uzaklaştırdı.
Yaralanan Fevvaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevvaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutukluktan sonra taburcu edileceği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklaması!
- Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…
- 2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...
- Emeklilere promosyon ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte kadro...
- Bu hafta sonu sınav var mı? AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavı online mı?
- KYK toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?
- Yılbaşı tatil mi? 31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşında okullar, bankalar, PTT, noter açık mı kapalı mı?
- Göksel Kaya kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Atatürk’e benzeyen adam Göksel Kaya eşi kimdir?
- Kamu personeli ilanları peş peşe geliyor! 50 bin memur alımı yapılacak! İşte 2022 memur alımı ilanları
- Sedat Peker davası son durum, karar çıktı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalandı mı, nerede?
- TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak? TURKOVAC aşıları ne zaman başlıyor?