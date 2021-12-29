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Bir köpek saldırı haberi de Aksaray'dan geldi! Altı yaşındaki Fevvaz'ı başından ve karnından ısırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Bir köpek saldırı haberi de Aksaray’dan geldi! Altı yaşındaki Fevvaz’ı başından ve karnından ısırdı

Aksaray'da çocuğa saldıran köpek, 6 yaşındaki Fevvaz'ı başından ve karnında ısırdı. Yaşanan olay sonrası küçük çocuk sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Aksaray''da Suriye uyruklu Neof İdris (26), köpeğini beslediği sırada yanlarına gelen başka bir köpek, yeğeni Fevvaz El İdris'e (6) saldırılıp, başından ve karnından ısırdı. Dayısının müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtarılan küçük Fevvaz hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU BAŞI VE KARNINDAN ISIRDI

Olay, saat 16.30 sıralarında Somuncu Baba Mahallesinde meydana geldi. Neof İdris, yeğeni Fevvaz El İdris ile müstakil evlerinin önünde beslediği köpeğine yiyecek verdi. Bu sırada yanlarına gelen başka bir köpek minik Fevvaz'a saldırıp, başı ve karnından ısırdı. Neof İdris, müdahale ettiği köpeği bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralanan Fevvaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevvaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutukluktan sonra taburcu edileceği belirtildi.

BAŞI BOŞ KÖPEKLER SALDIRDI

Olayı anlatan dayı Neof İdris, "Köpeğimize et verirken başka başı boş köpek yeğenime saldırdı. Hemen müdahale edip kurtardım. Bu esnada kafasından ve karnından ısırdı" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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