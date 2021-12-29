Bir köpek saldırı haberi de Aksaray’dan geldi! Altı yaşındaki Fevvaz’ı başından ve karnından ısırdı

KÜÇÜK ÇOCUĞU BAŞI VE KARNINDAN ISIRDI



Olay, saat 16.30 sıralarında Somuncu Baba Mahallesinde meydana geldi. Neof İdris, yeğeni Fevvaz El İdris ile müstakil evlerinin önünde beslediği köpeğine yiyecek verdi. Bu sırada yanlarına gelen başka bir köpek minik Fevvaz'a saldırıp, başı ve karnından ısırdı. Neof İdris, müdahale ettiği köpeği bölgeden uzaklaştırdı.