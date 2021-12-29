Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi
Bursa'da, bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Nizamettin Güngörmüş'ü (55) tüfekle vurarak öldüren Tunay Tuncel'in (55) yargılanmasına başlandı. Savunmasında, öldürdüğü komşusunun ailesinden özür dileyen Tuncel, "Kendisini, evimin bahçesinde esrar yetiştirmek istediği için istemeyerek öldürdüm" dedi.
Olay, haziran ayında Gemlik ilçesi Kumla Kanal boyu mevkisinde meydana geldi. Tuncay Tuncel, evlerinin arasında bulunan bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı çiftçilik yapan Nizamettin Güngörmüş'ü tüfekle vurarak öldürdü. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tuna Tuncel'in, kaçmaya çalışan Güngörmüş'e ateş ettiği, yere düştükten sonra da tüfeğin namlusuyla başına vurduğu görüldü.
Olay sonrası tutuklanan Tuncay Tuncel hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tuncel, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Tuncay Tuncel, cezaevinden, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları ile öldürülen Nizamettin Güngörmüş'ün annesi Nurten Güngörmüş ve kardeşi Halide Aydın salonda hazır bulundu.
Mahkemede savunma yapan Tuncel, öldürdüğü Nizamettin Güngörmüş'ün ailesinden özür dileyip, "Maktul bahçemde, esrar yetiştirmek istedi. Bu sebeple aramızda kavga çıktı. Beni öldürmeye çalıştı. Ben de silahımı korkutmak için yere doğru ateş ettim ve öldü. Öldürme ve yaralama niyetiyle hareket etmedim. Çok üzgünüm, pişmanım" dedi.
Duruşmada ifade veren Nurten Güngörmüş, sanığın aralarında hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen tüfekle evlerinin bahçesine ateş ederek oğlunu öldürdüğünü belirterek, "Hakim Bey, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Migros, Carrefour, BİM, A101 Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti nerelerden alınır?
- Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son açıklamalar
- Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2021 enflasyon oranı ne zaman belli olacak?
- Fenerbahçe Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası FB Afyonspor maçı hangi kanalda?
- Mete Gazoz sevgilisi kimdir? Mete Gazoz sevgilisi Melike Ayvaz kim, ne iş yapıyor?
- Altında dikkat çeken hareket! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı 29 Aralık! Günün altın fiyatları ne kadar?
- ŞOK çarşamba indirimleri: 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- KYK burs ödemeleri yattı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatar? 3 aylık toplam ödeme...
- Turkovac randevu alma: Turkovac aşı randevu alma başladı mı, ne zaman? Turkovac aşı randevusu hangi tarihte alınacak?
- Survivor 2022 ünlüler ve gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlıyor 2022?
- ÖSYM paylaştı: YKS tarihi 2022 ne zaman? YKS başvurusu ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar olacak?
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK 3 aylık burs ödemeleri bu gece mi yatacak? Bakan duyurdu...