Son dakika! Doğum günü kutlamasında ölen savcı Özlem Salkım’ın babasından korkunç iddia

İDDİANAMEDEN ÇARPICI DETAYLAR

İddianamede ayrıca silahın üzerinde herhangi bir parmak izi bulunamadığı, ilgili uzmanlarla yapılan görüşmede silahın elle tutulan yerinin düz ve sert zemin olmaması nedeniyle parmak izinin elde edilmesinin güç olduğunun belirtildiği kaydedildi. Özlem Salkım'ın ellerinden alınan swap'larda da herhangi bir atış artığına rastlanılmadığı; hastanede damar yolu açmak için elinde, kolunda, bacaklarında lokal temizleme yapıldığı, el swap'larında bu yüzden atış artığı bulunamadığına yer verildi. Yine Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporunda da ölüme neden olan atışın yakın mesafeden yapıldığı; ancak yaraya tıbbi müdahaleler nedeniyle atışın bitişik olup olmadığının saptanamadığı kaydedildi.

SİLAHLA ŞAKA ALIŞKANLIĞI

Ahmet M., iddianamede yer alan ifadesinde, Özlem Salkım ile aynı binada oturduklarını, olay günü doğum gününü kutlamak için bir araya geldiklerini, Salkım'ın silahla sürekli şaka yapma şeklinde alışkanlıkları olduğunu bildiğini söyledi.

Mehmet S. ve H.A. da ifadelerinde Özlem Salkım'ın silahla sürekli şaka yaptığını ve bunu bildiklerini söyledi.