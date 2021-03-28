28 Mart 2021, Pazar
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Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Son dakika haberi... 'ta doğum günü kutlaması yaptığı evinde başından vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı , 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Yozgat'ta doğum günü kutlaması esnasında başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

28 yaşındaki Özlem Salkım, 24 Mart'ta doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmış, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Olay sonrası Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kazara yaşandığını açıklamıştı.

Savcıyı vuran silahın kime ait olduğu ortaya çıktı! SAVCIYI VURAN SİLAHIN KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
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