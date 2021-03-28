Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber
Son dakika haberi... Yozgat'ta doğum günü kutlaması yaptığı evinde başından vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
YAŞAM Sabah
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Yozgat'ta doğum günü kutlaması esnasında başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
28 yaşındaki Özlem Salkım, 24 Mart'ta doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmış, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Olay sonrası Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kazara yaşandığını açıklamıştı.